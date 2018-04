Vier Verletzte bei Alkunfall

Ein betrunkener Weststeirer ist in der Nacht auf Mittwoch nahe Voitsberg mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und mehrere Meter über eine Böschung gestürzt. Dabei wurden vier Personen verletzt.

Der 22-jährige Pkw-Lenker aus dem Bezirk Voitsberg war gegen 0.50 Uhr auf einer Schotterfahrbahn in Richtung Graden unterwegs, als er in einer Rechtskurve links von der Straße abkam. Das Fahrzeug stürzte etwa sieben Meter die Böschung hinunter und blieb schließlich in einem Bach liegen.

Der 22-Jährige, eine 16-Jährige sowie ein 18-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt, ein 33-Jähriger kam mit leichten Verletzungen davon; alle vier wurden ins UKH Graz gebracht. Der beim Lenker vorgenommene Alkotest ergab laut Polizei eine „mittelgradige Alkoholisierung“.