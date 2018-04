Prozess um Mordversuch unter Lehrlingen

Wegen versuchten Mordes muss sich am Donnerstag ein 18 Jahre alter Steirer in Graz vor Gericht verantworten: Der Berufsschüler soll im September einem Kollegen ein Klappmesser in den Brustkorb gerammt haben.

Es ist der 20. September 2017: Der 18 Jahre alte Angeklagte aus Leoben, das 20 Jahre alte Opfer aus dem Bezirk Murtal und ein weiterer Berufsschüler fahren mit dem Auto des Opfers vom Internat der Berufsschule Fürstenfeld zu einem nahe gelegenen Supermarkt. Schon auf dieser Fahrt gerieten sich 18-Jährige und der 20-Jährige wegen der Musik im Auto in die Haare.

Stichverletzung ohne Vorwarnung

Nach dem Einkauf setzten sich das Opfer und der dritte Begleiter in das Auto und fuhren los - ohne den späteren Täter. Sie drehten eine Runde mit dem Pkw, kehrten dann aber zu dem Supermarktparkplatz zurück. Der 18 Jahre alte Angeklagte riss die Autotür auf, warf seinen Einkauf hinein und setzte sich auf die Rückbank.

Nach kurzer Fahrt nahm er laut Anklageschrift ein Klappmesser aus seiner Hosentasche und stach ohne Vorwarnung mit der zehn Zentimeter langen Klinge in den Oberkörper des 20-Jährigen; dann zog er das Messer heraus, stieg aus dem Auto und flüchtete.

Opfer lebensgefährlich verletzt

Das lebensgefährlich verletzte Opfer musste im Spital notoperiert werden und überlebte den Angriff nur knapp. Der Täter entsorgte das Messer in einem Mistkübel und ließ sich später widerstandslos festnehmen - mehr dazu in 18-Jähriger von Schulkollegen niedergestochen (20.9.2017).

Ein psychiatrisches Gutachten attestiert dem Angeklagten laut Staatsanwaltschaft zwar eine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung, aber keine Schuldunfähigkeit am Tattag. Beantragt wurde eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.