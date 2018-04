Essen auf Herd vergessen: Zwei Kinder im Spital

Bei einem Küchenbrand in einer Wohnung in Weiz sind am Mittwoch zwei Kinder und ihre Mutter verletzt worden. Der achtjährige Bub, seine vier Monate alte Schwester und die Mutter wurden ins Spital gebracht.

Die Mutter der beiden Kinder hatte gegen 16.45 Uhr den Brand in der Küche ihrer Wohnung bemerkt - die 36-Jährige dürfte laut Polizei das Essen auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen haben.

Sohn holte Hilfe im Pfarrhof

Ihr achtjähriger Sohn handelte besonnen und eilte in den nahegelegenen Pfarrhof, um Hilfe zu holen. Zwei Männer aus der dort gerade anwesenden Firmungsgruppe brachten den Brand mit Handfeuerlöschern unter Kontrolle - die Weizer Stadtfeuerwehr rückte nur noch für die Nachlöscharbeiten an.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Die beiden Kinder und ihre Mutter wurden vom Roten Kreuz mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins LKH Graz gebracht.