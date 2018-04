Pkw-Lenker drängte Auto in Bach - Fahrerflucht

Durch ein riskantes Überholmanöver hat ein Unbekannter Mittwochabend in Weinitzen im Bezirk Graz-Umgebung das Auto einer 29-Jährigen von der Fahrbahn gedrängt. Das Auto landete in einem Bach, die Frau wurde verletzt.

Die 29-Jährige fuhr gegen 19.35 Uhr von Graz kommend auf der Rinneggerstraße durch den Annagraben. Im Bereich einer Kläranlage kam ihr auf ihrer Fahrbahnseite ein Pkw mit offensichtlich stark überhöhter Geschwindigkeit entgegen.

Auto landete im Bach auf dem Dach

Die Lenkerin verriss ihr Auto nach rechts, kam ins Schleudern und stürzte eine Böschung hinunter, bis das Fahrzeug im Bach auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die Frau musste ins Spital gebracht werden, am Auto entstand Totalschaden.

Die Polizeiinspektion Kumberg bittet unter der Tel.nr. 059133/6143 um Hinweise

Polizei sucht Lenker und Zeugen

Laut Polizei sagten Zeugen aus, der unbekannte Fahrzeuglenker habe unmittelbar vor dem Verkehrsunfall einige Fahrzeuge in äußerst riskanter Fahrweise überholt. Von ihm fehlt noch jede Spur. Die Polizei suchte am Donnerstag nach weiteren Zeugen, die in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 19.45 Uhr zwischen Bleihütten und dem ehemaligen Lokal „Hexenkessel“ von dem fahrerflüchtigen Pkw-Lenker überholt wurden.