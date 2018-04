Steirer machen weniger Überstunden

In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der geleisteten Überstunden in der Steiermark stark gesunken. Als Gründe führt die Wirtschaftskammer flexiblere Arbeitszeiten und mehr Personal an.

Noch vor zehn Jahren leistete jeder vierte Arbeitnehmer in der Steiermark Überstunden - heute ist es nur mehr jeder Sechste.

„Bestimmte Maßnahmen haben gegriffen“

Während es 2007 noch mehr als 100.000 Arbeitnehmer waren, die regelmäßig Überstunden geleistet haben, waren es 2017 nur mehr knapp 81.000.

„Man sieht, dass hier bestimmte wirtschaftspolitische Maßnahmen gegriffen haben, dass wir wirklich einen signifikanten Rückgang bei den Überstunden zu verzeichnen haben“, sagte Ewald Verhounig, Leiter des Instituts für Wirtschafts- und Standortentwicklung.

Gute Konjunkturlage

„Im Rahmen unserer Konjunkturerhebungen hat sich auch schon abgezeichnet, dass vor allem das starke Beschäftigungswachstum mit dazu beiträgt, dass Einzelne jetzt weniger Überstunden leisten müssen, weil diese von neuen Kollegen unterstützt werden“, so Verhounig.

Zurückzuführen sei das auf eine starke Konjunktur, sagte Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk: „Eine gute Konjunktur gibt den Unternehmen Sicherheit und somit auch Planbarkeit - und darauf reagieren die Unternehmen mit zusätzlichen Beschäftigen.“

In Gesamtösterreich gingen die Überstunden in den vergangenen zehn Jahren um zehn Prozent zurück - das bedeutet rund 120 Millionen Überstunden pro Jahr weniger

Flexibilisierung trägt Teil bei

Ein weiterer Grund für den Überstunden-Rückgang: die Novelle des Arbeitszeitgesetzes im Jahr 2007. Dadurch seien flexiblere Arbeitszeiten möglich geworden, so Josef Herk: „Pro Mitarbeiter pro Woche eine Überstunde weniger, das ist natürlich weniger Belastung. Das heißt, wir haben in der Kombination mit dem Sinken der Überstunden und der guten Entwicklung mehr Beschäftigung in der Steiermark, und ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft.“

