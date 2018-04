Tödlicher Geisterfahrerunfall auf der A2

Eine Geisterfahrerin hat in der Nacht auf Freitag auf der Südautobahn (A2) einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht: Die 83-Jährige war im Wechselabschnitt in die falsche Richtung unterwegs und erfasste bei Pinggau ein anderes Auto.

Der folgenschwere Geisterfahrerunfall passierte gegen 22.00 Uhr zwischen Pinggau und Schäffern in Fahrtrichtung Wien: Die 83 Jahre alte, deutsche Staatsbürgerin fuhr falsch auf die Autobahn auf und prallte in der Folge mit ihrem Pkw frontal in den Wagen eines 48 Jahre alten Mannes.

Für dessen 69 Jahre alte Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät, die Geisterfahrerin und der Lenker des entgegenkommenden Autos wurden schwer verletzt, so Johann Hönigschnabel von der Freiwilligen Feuerwehr Pinggau: „Das Bild war grauenhaft: Als wir ankamen, hatten wir eine Tote und zwei schwer Verletzte zu verzeichnen. Der Fahrzeuglenker des eigentlich unschuldigen Fahrzeuges war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden.“

Nach Pause falsch aufgefahren

Die 83 Jahre alte Geisterfahrerin dürfte zuvor an der Raststation Zöbern eine Pause eingelegt haben, so die Polizei; von dort fuhr sie dann falsch auf die Autobahn auf und war ungefähr neun Kilometer als Geisterfahrerin unterwegs, bevor sie in den entgegenkommenden Wagen prallte.