Telekom-Prozess: Freispruch für Schönegger

Die Neuauflage des Telekom-Prozesses hat Freitag mit Freisprüchen geendet: Der frühere Grazer ÖVP-Politiker Bernd Schönegger und zwei weitere Angeklagte müssen keine Strafe abbüßen.

In einem ersten Verfahren hatte das Trio wegen Untreue noch bedingte Haftstrafen ausgefasst - diese Urteile waren aber vom OGH aufgehoben worden. Bei der Neuauflage des Prozesses um eine „verdeckte Parteispende“ der Telekom an die ÖVP am Landesgericht in Wien gab es nicht allzu viel Neues - mehr dazu in Wenig Neues bei Schönegger-Prozess.

Nicht schuldig bekannt

Sowohl der frühere steirische ÖVP-Politiker Bernd Schönegger als auch ein ebenfalls angeklagter ehemaliger Telekom-Manager bekannten sich nicht schuldig. In Schutz genommen hatte Schönegger schon im ersten Verfahren die ebenfalls angeklagte damalige Werberin der Grazer ÖVP, der das auch noch ein Urteil wegen Begünstigung eingebracht hatte.

Die Frau wollte sich am Donnerstag schuldig zur Beitragstäterschaft zur Untreue bekennen, wobei ihre Ausführungen aber derart waren, dass sie der Richter nicht als Geständnis anerkannte.

Drei Freisprüche

Der Schöffensenat sah bei der Neuauflage weder das Delikt der Untreue noch des schweren Betrugs durch die Angeklagten erfüllt - alle drei Angeklagten wurden freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig: Der Staatsanwaltschaft gab in dem berichtspflichtigen Verfahren noch keine Erklärung ab.