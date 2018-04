Von Leiter sechs Meter in die Tiefe gestürzt

Aus sechs Metern Höhe ist am Freitag in Knittelfeld im Bezirk Murtal ein 72-Jähriger abgestürzt. Der Pensionist führte Sägearbeiten an einem Baum durch und stürzte dabei von einer Leiter: Er erlitt schwere Verletzungen.

Während der Sägearbeiten in seinem Garten war der Mann mit einem Klettergurt um Hüfte und Schulter gesichert gewesen. Wo der Gurt angebracht war, konnte die Polizei jedoch nicht feststellen. Bei einer kurzen Befragung konnte der Schwerverletzte keine Angaben zum Unfallhergang machen.

Nachbarin leistete Erste Hilfe

Fest steht jedoch, dass der 72-Jährige aus etwa sechs Metern Höhe von einer Leiter abgestürzt war, ehe er in der Nähe eines angrenzenden Bachbetts liegen blieb. Eine Nachbarin bemerkte die Hilferufe des 72-Jährigen, leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Mit einem Hubschrauber wurde der Schwerverletzte ins LKH nach Graz gebracht.