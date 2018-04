Von Baum eingeklemmt: Schwerverletzter befreit

Beim Umschneiden eines Baums ist am Freitagnachmittag ein 51-Jähriger in Fischbach im Bezirk Weiz von einer 20 Meter langen und rund 50 Zentimeter dicken Eiche eingeklemmt worden. Ein Zeuge des Unfalls befreite ihn.

Auf seinem Grundstück war der 51-Jährige gegen 16.15 Uhr dabei, den Baum umzuschneiden, als der Stamm plötzlich abbrach und sich wegen der schweren Äste seitlich wegdrehte. Dabei wurde der 51-Jährige von der 20 Meter langen und ungefähr 50 Zentimeter dicken Esche an der Schulter getroffen; sein rechter Fuß wurde eingeklemmt.

Stamm abgeschnitten, um Verletzten zu befreien

Zur selben Zeit arbeitete ein 55-Jähriger in der Nähe - er beobachtete den Unfall und kam dem Schwerverletzten zu Hilfe: Er schnitt ein Stück des Stamms ab und befreite den Mann so von dem Baum. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Verletzte in das UKH Graz geflogen und stationär aufgenommen.