Ein Plädoyer für den Sonnenschutz

Nach dem langen Winter ist es endlich so weit: Sonnenstrahlen fallen auf die Haut, bringen die Augen zum Leuchten. Doch Haut wie Augen müssen ausreichend geschützt werden, raten steirische Experten - und geben Tipps.

Eigentlich sollte man das ganze Jahr über auf einen angemessenen Sonnenschutz achten. Doch besonders jetzt, wenn die Sonne stärker wird, ist es wichtig, seine Augen zu schützen. Passiert das nicht, kann das Auge durch das UV-Licht bleibende Schäden davontragen. Wie sich diese auswirken und wie man ihnen vorbeugt, verrät die Grazer Augenfachärztin Jutta Horwath-Winter im Artikel Sonnenschutz - niemals ohne Sonnenbrille.

Auch auf der Haut können UV-Stahlen dramatische Folgen auslösen. So gehört Hautkrebs zu den häufigsten Krebsneuerkrankungen in Österreich. Entsprechender Sonnenschutz ist daher unumgänglich. Wie er funktioniert, erklärt die Grazer Dermatologin Daisy Kopera in Sonnenschutz - es geht nicht ohne Sonnencreme.