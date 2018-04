Fernheizwerk stand in Brand

Auf dem Dach eines Fernheizwerks in Heiligenkreuz am Waasen im Bezirk Leibnitz ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte eine größere Ausdehnung des Feuers verhindern.

Zu dem Brand war es gegen 19.30 Uhr im Bereich des Dachstuhls gekommen, in unmittelbarer Nähe des Rauchgasrohrs. Für die Löscharbeiten rückten vier Feuerwehren aus Heiligenkreuz, Empersdorf, Großfelgitsch und Kaindorf an.

Keine Verletzten

Durch den raschen Einsatz der Helfer konnte das Feuer laut Polizei rasch gelöscht werden; verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens und die Ursache des Feuers waren zuletzt unbekannt.