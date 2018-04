Fahrraddiebstähle: Viele Räder falsch gesichert

2017 sind laut BKA österreichweit 24.795 Fahrräder als gestohlen gemeldet worden. In der Steiermark sind die Zahlen mit 3.243 Anzeigen etwas rückläufig, aber Diebe haben immer noch leichtes Spiel: Viele Räder sind falsch gesichert.

Pro Tag werden in Österreich rund 67 Fahrräder gestohlen. Eine Erhebung des Versicherungsverbandes und des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV) in den Landeshauptstädten zeigt: Aktuell sind mehr als die Hälfte der abgestellten Fahrräder falsch gesichert.

Spiral- und Kabelschlösser sind zu wenig

Während in der Bundeshauptstadt Wien 63 Prozent aller erfassten Räder mit hochwertigen Schlössern versperrt werden, sind es in Graz nur 42 Prozent. Einfache Spiral- und Kabelschlösser sind für Diebe kein Hindernis: „Man soll hochwertige Schlösser verwenden - Bügelschlösser, Panzerkabel. Das Fahrrad sollte man nicht an den Rädern oder am Lenker befestigen, sondern zentral am Rahmen“, so Armin Kaltenegger vom Kuratorium für Verkehrssicherheit.

Versicherungspaket und Fahrradpass

Zusätzlich gibt es mittlerweile auch viele Versicherungspakete für Fahrräder. „Um wirklich zu meinem Geld zu kommen, wenn ich versichert bin, muss ich natürlich eine polizeiliche Anzeige machen. Dazu ist ein Fahrradpass ebenso von Vorteil, wie es Fotos sind“, so Kaltenegger. Der Fahrradpass liegt in jeder Polizeidienststelle auf, oder kann ganz einfach auf der Homepage des Bundeskriminalamtes heruntergeladen werden.

