Pflegeregress: Intensive Debatte im Landtag

Die Aktuelle Stunde des Landtags zum Pflegeregress hat rasch zum Kern der Pflegeproblematik geführt: der Frage der Finanzierung. Die Grünen monierten fehlende Steuerung - Gesundheitslandesrat Drexler (ÖVP) konterte.

Die Grüne Abgeordnete Sandra Krautwaschl übte in der Befragung des zuständigen Landesrates Christopher Drexler (ÖVP) Kritik, auch daran, dass die Handhabung der Pflege in jedem Bundesland anders geregelt sei.

Krautwaschl benannte Probleme

Krautwaschl nannte ein Beispiel, ein Problem aus ihrer Sicht: „Zwei Menschen sind im Pflegeheim, eine Person kam vor dem Abschaffungsbeschluss, eine danach ins Heim. Eine muss zahlen, die andere nicht. Und in jedem Bundesland gibt es unterschiedliche Handhabungen“. Die entscheidende Steuerung von stationärer Hilfe zu mobiler sei nicht ausgebaut worden. Familienangehörige, die selbst pflegten, gerieten oft selbst in gesundheitsbedrohliche Situationen wie Burn-out, zählte Krautwaschl einige Aspekte auf.

Zweifel an Verhandlungen mit Regierung

Die ÖVP unter Sebastian Kurz habe 2017 innerhalb von drei Tagen eine Wendung gemacht und den Wegfall des Pflegeregresses ohne klare Gegenfinanzierung beschlossen, so die Grüne weiter: Sie glaube nicht, es reiche, wie von Drexler angekündigt, mit der Regierung zu verhandeln, wer denn nun die Mehrkosten decke - dies hätte schon in der Vergangenheit passieren müssen, so Krautwaschl.

Drexler: Grüne haben mitgetragen

Drexler antwortete, er sei „in einem gewissen Maß von Ratlosigkeit gezeichnet, angesichts der gezeichneten Zustände“. Die Grünen 2017 hätten im Parlament die Abschaffung mitgetragen: „Wenn sie die Abschaffung des Vermögensregresses kritisieren, dann darf ich sie fragen, haben die Grünen im Parlament dagegen gestimmt? Nein, ist die Antwort.“

Kostenfreiheit und das Wundern über Kosten

Die Finanzierung einer qualitativen Langzeitpflege sei eine der größten Herausforderungen der österreichischen Innenpolitik. „Aber es geht nicht so, ein Angebot nach dem anderen Angebot kostenfrei zu stellen und sich dann über Kosten zu wundern“, sagte Drexler. Pflegeversicherung und andere Maßnahmen lägen längst zur Diskussion am Tisch - nun müsse man aber erst einmal mit dem Bund verhandeln, um Kosten für die Steiermark zu kompensieren.

Landesrat nannte Zahlen

Der Landesrat nannte auch Zahlen: „2016 wurden aus dem Vermögensregress in der Steiermark rund 22,6 Millionen Euro lukriert. Noch wichtiger: Rund 15 Prozent der Heimbewohner waren bisher sogenannte Selbstzahler, die überwiegende Mehrheit und deren Verwandte haben keinen Antrag auf Hilfe gestellt“. Die alle würden Sozialhilfe beantragen, weil sie ihr Eigentum wie Häuser nicht mehr vor Zugriff „schützen“ müssten. 15 Prozent von 450 Millionen des Landes und der Gemeinden für stationäre Pflege aus seien abgerundet 65 Millionen Euro, zusammen rund 88 Mio. Euro. „Das ist die untere Grenze, die wir zu gewärtigen haben, als Land und Gemeinden“, sagte Drexler.

„Mit Putz und Stingl abgeschafft“

„Es war jedenfalls legistischer Humbug, was damals im Juni 2017 gemacht wurde“, so Drexler, „so weit sind wir uns einig“. Aber: „Seit 1. Jänner 2018 zahlt niemand Regress, er ist mit Putz und Stingl abgeschafft. Was sie nicht verstehen wollen, ist eine andere Sache, nämlich Fälle aus den Jahren 2016 und 2017, deren Verfahren bis 31. Dezember 2017 abgeschlossen und in denen ein Rechtstitel erwirkt wurde“. Wenn das nicht vollzogen würde, verließe man den Boden der Rechtsstaatlichkeit. Ihm sei wichtig zu betonen: „Wir haben ein exzellentes Angebot, wir werden die Herausforderungen schultern“, schloss der Landesrat.

KPÖ: Vorschläge nie richtig debattiert

KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler kritisierte, dass bei der Pflegefinanzierung Vorschläge wie etwa eine Versicherung nie richtig debattiert wurden: „Ich hätte nicht gerne, dass das eine Versicherung ist, die nur Arbeitnehmer zahlen müssen. Und ein Vorschlag wie Erhöhung der Mehrwertsteuer um einen Prozent trifft wieder alle, vor allem Schlechtverdiener“, sagte die Klubobfrau. Über höhere Abgaben auf Finanztransaktionen werde nicht diskutiert.

SPÖ will Gegenfinanzierung

SPÖ-Mandatar Klaus Zenz sagte, wenn man den Regress abschaffe, müssen man auch eine Gegenfinanzierung zustande bringen - anders gehe es nicht. „Wie schaffen wir die Schaffung einer Pflegestruktur in den Gemeinden, dieser Frage müssen wir uns auch stellen“, sagte Zenz.

