Am Schutzweg von Radfahrerin angefahren

Eine 73-jährige Frau ist am Dienstag in Graz-Geidorf am Zebrastreifen von einer Radfahrerin angefahren und dabei schwer verletzt worden. Die Frau

Die Pensionistin und die Radfahrerin überquerten beide denselben Schutzweg bei Grünlicht, allerdings in entgegengesetzte Richtung. Mitten am Zebrastreifen kollidierten die beiden Frauen miteinander. Die 73-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Radfahrerin am Weg zum Bus übersehen

Die 22-jährige Radfahrerin schob ihr Fahrrad bis zur Mitte des Zebrastreifens und stieg dann auf, um weiter bis zum Radweg, der sich auf der anderen Seite der Straße befindet, zu fahren. Die 73-Jährige setzte im selben Moment dazu an, einen Bus auf der anderen Straßenseite zu erreichen. Mit Blick auf den Bus dürfte die Pensionistin die 22-Jährige übersehen haben. Die beiden Grazerinnen krachten ineinander und stürzten beide zu Boden.

Pensionistin erlitt schwere Verletzungen

Während die 22-Jährige bei dem Sturz unverletzt blieb, wurde die 73-Jährige am linken Unterarm schwer verletzt und vom Grünen Kreuz in das LKH Graz eingeliefert. Ein Alkotest verlief bei beiden Frauen negativ.