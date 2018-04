Pommesverordnug: Kontrollen ohne Strafen

Übermäßig frittierte Pommes oder zu dunkles Brot sind seit Mittwoch Thema für die steirische Lebensmittelaufsicht: Sie führt im Rahmen der sogenannten Pommesverordnung Kontrollen durch; Strafen sind nicht vorgesehen.

Ob Pommes, Kartoffelchips, Kekse, Knäcke- oder Toastbrot: Werden stärkehältige Lebensmittel bei sehr hoher Temperatur geröstet, gebraten, gebacken oder frittiert, entsteht krebserregendes Acrylamid, etwa auch in Kaffee, weiß Christian Kaltenegger, Leiter der Lebensmittelaufsicht des Landes Steiermark.

Kontrollen ohne Strafen

Nachdem freiwillige Maßnahmen zur Reduzierung des Acrylamidgehalts in Lebensmitteln laut EU nicht den gewünschten Erfolg erzielten, gilt seit Mittwoch die sogenannte Pommesverordnung, bei der schon der Hersteller darauf achten muss, dass bei der Zubereitung der Produkte so wenig Acrylamid wie möglich ensteht - mehr dazu in news.ORF.at. Auch Restaurants und Imbissstuben müssen übermäßiges Frittieren vermeiden.

APA/dpa/Ina Fassbender

Und das wird auch kontrolliert, so Christian Kaltenegger: „Seitens der Lebensmittelaufsicht wird analog wie bei der Allergeninformationsverordnung vorgegangen. Wir werden in erster Linie beratend und aufklärend zur Seite stehen, es wird keine Strafen geben, aber voraussichtlich im zweiten Halbjahr eine österreichweite Schwerpunktaktion vom Bundesministerium.“

„Auf Hinweise der Hersteller achten“

Ab Herbst werden Proben entnommen und untersucht. Eine Farbkarte werde man laut Kaltenegger aber nicht verwenden. Das Hauptproblem sieht der Lebensmittelexperte aber ohnehin nicht in der Gastronomie, sondern bei den Herstellern, die etwa weniger zuckerhaltige Kartoffelsorten verwenden sollten.

Konsumenten rät Kaltenegger, nicht zu viel zu frittieren und nicht zu dunkel zu backen: „Empfehlenswert ist immer, auf die Hinweise der Hersteller zu achten, das heißt, die Temperatur für die Fritteuse und das Backrohr nicht zu überschreiten und auch die Zeiten einzuhalten, die auf der Verpackung angegeben sind.“ Übrigens - bei Kaffee ist es laut Christian Kaltenegger egal, ob man eine Kapsel- oder Filtermaschine verwendet. Hier komme es darauf an, dass der Kaffee schonend genug geröstet wurde.

