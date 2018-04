Autofahrerin bei Kollision mit Lkw verletzt

Eine 20-jährige Autofahrerin ist in den frühen Mittwoch Morgenstunden bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Murtal schwer verletzt worden. Die Frau dürfte einen Lkw zu spät gesehen haben.

Die junge Frau war kurz nach 7.00 Uhr unterwegs in Kathal-Mühldorf. Sie wollte mit ihrem Pkw vom Schöklweg nach links in die B 78 einbiegen. Dabei dürfte sie einen auf der Bundesstraße fahrenden Lkw übersehen haben. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander. Durch die Kollision wurde der Pkw gegen eine Betonleitwand gedrückt und kam schließlich am Dach liegend zum Stillstand. Dabei wurde die 20-Jährige schwer verletzt.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Nach der Erstversorgung wurde die 20-Jährige mit Brüchen vom Notarzthubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz gebracht. Der 59-jährige Lkw-Lenker blieb unverletzt. Die Bergungs- und Aufräumungsarbeiten wurden von den Einsatzkräften der Feuerwehren Weißkirchen und Obdach durchgeführt. Die Bundesstraße musste während der Aufräumarbeiten gesperrt werden.