Ein Jahr Hospiz für Obdachlose: Sieben Betreute

Im April 2017 ist vom Orden der Elisabethinen in Kooperation mit den Vinziwerken im Grazer Bezirk St. Leonhard das erste Hospiz für Obdachlose gegründet worden. Seitdem hat man im VinziDorf Hospiz sieben Menschen betreut.

Geburtstagsfeier am Freitag: Freitagmittag wird zu einer Feier mit Klostersuppe der Elisabethinen geladen. Um 19.00 Uhr finden im Cafe Vorstadt, Ragnitzstraße 91, 8047 Graz ein Benefizkonzert und eine Lesung mit der Band Kuchlrock in osttiroler Mundart statt. Die Autorin Claudia Wisiol liest dazu Lyrik.

In enger Nachbarschaft zum Grazer VinziDorf können Obdachlose ihre letzten Tage in einem kleinen Haus verbringen, das zuvor als Wirtschaftsgebäude der Pfarre St. Leonhard diente. Die Umbaukosten hatte die Grazer Anton Paar GmbH übernommen - mehr dazu in Erstes Hospiz für Obdachlose in Graz eröffnet (5.4.2017).

Zwei Männer erholten sich wieder

Im ersten Jahr des Bestehens sind im VinziDorf Hospiz sieben Menschen untergekommen - mehr dazu in Letzte Tage: Hospizbegleitung beim VinziDorf (31.10.2017). Vier sind mittlerweile verstorben, zwei Männer erholten sich und konnten wieder entlassen werden, einer kehrte jedoch zurück und ist derzeit wieder in Betreuung.

APA/ELISABETHINEN

Acht ehrenamtliche Mediziner mit Rufbereitschaft stellen eine ärztliche Versorgung rund um die Uhr sicher, daneben sind Seelsorger, Sozialarbeiter und sechs Ehrenamtliche des Hospizvereins im Team. Mehrmals in der Woche sieht auch die Pflegeleiterin des Palliativteams des Krankenhauses der Elisabethinen nach dem Wohlergehen der Menschen, ebenso wie zwei Ärzte der Palliativstation der Elisabethinen und vier diplomierte Gesundheits-und Krankenpflegerinnen.

