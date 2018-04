Damen-Volleyball: UVC Graz vor Meistertitel

Nach mehr als zwei Stunden Spielzeit haben die Grazer Damen am Mittwoch Abend im dritten Spiel der Finalserie gegen Klagenfurt gewonnen. In der dritten fünf-Satz-Partie konnten sie einen Matchball abwehren und mit 3:2 gewinnen.

Die Finalserie der Damen zwischen dem UVC Graz und Klagenfurt ist wahrlich nichts für schlechte Nerven. Nach dem 3:2 Sieg des UVC Graz steht es nun in der Serie 2:1.

Es geht um den ersten Meistertitel für den Verein

Im nächsten Spiel am Samstag in Klagenfurt könnten die Grazerinnen mit einem weiteren Sieg den ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte fixieren. Kapitätin Eva Dumphart ist aber noch vorsichtig optimistisch. Klagenfurt ist zu Hause bisher ungeschlagen. „Wir müssen eine unserer besten Leistungen abgeben, mannschaftlich geschlossen. Ich hoffe nicht, dass es so eine Zitterpartie wird, wie die letzten drei Spiele“, sagt Dumphart.

Für die Herren des UVC Graz ist unterdessen die Saison vorbei - sie haben am Mittwoch zu Hause gegen Amstetten mit 2:3 verloren und schließen die Saison auf Rang vier ab.

Steirer gewinnt Volleyball Europacup

Italien-Legionär Paul Buchegger gewann mit seinem Klub Ravenna den Volleyball-Europacup - er ist beim 3:1-Sieg über Olympiakos Piräus sogar Topscorer seiner Mannschaft. Buchegger hat die steirische Volleyball-Akademie besucht und seine Karriere beim UVC Graz gestartet.

