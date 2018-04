Verunreinigung: Öl aus altem Fass floss in Bach

Der Lobmingbach im Ortsteil Krems in Voitsberg ist am Mittwoch durch Öl verunreinigt worden. Das Öl floss aus einem alten Fass, das als Wasserspeicher verwendet wurde, in den Bach. Die Feuerwehr musste zwölf Ölsperren errichten.

Passanten bemerkten Mittwochabend einen Ölfilm auf einer Länge von etwa 500 Metern im Lobmingbach in der Nähe eines ehemaligen Gasthauses. Nachdem die Feuerwehren die Ölsperren errichtet hatten, begann die Suche nach der Ursache.

Ölfass seit Tagen als Wasserspeicher genutzt

Nach einiger Zeit konnte der Zufluss zum Lobmingbach gefunden werden, aus dem das Öl in das Gewässer gelangte. Gemeinsam mit der Polizei machten die Einsatzkräfte dann ein altes, mit Schmierstoffen verunreinigtes Ölfass ausfindig, aus dem das verunreinigte Wasser über den Zufluss in den Bach floss. Das Fass war als Wasserspeicher auf einem Grundstück aufgestellt. Laut Polizei handelt es sich um einen Hof mit einem Einfamilienhaus. Das leere Ölfass war seit rund drei Tagen als Wasserspeicher verwendet worden.

FF Voitsberg/Ninaus

Von Experten des Ölalarmdienstes des Landes Steiermark wurden vom verunreinigten Wasser Proben entnommen. Diese werden nun im Labor untersucht. Ob durch den Vorfall auch Fische verendet sind, steht noch nicht fest. Der Einsatz dauerte für die Feuerwehren rund fünf Stunden, kurz nach 21.00 Uhr konnten die Ölsperren wieder entfernt werden.