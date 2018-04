Von 15 Unbekannten in Grazer Univiertel beraubt

In den frühen Morgenstunden des Mittwoch ist ein 19-jähriger Obersteirer in der Grazer Lichtenfelsgasse unterwegs gewesen. 15 Unbekannte attackierten den jungen Mann und beraubten ihn. Er wurde leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 4.30 Uhr. Etwa 15 unbekannte Jugendliche im Alter zwischen 14 und 20 Jahren gingen auf den 19-Jährigen los. Sie brachten ihn zu Boden und fixierten ihn mit einer Halsklammer. Einer stahl dabei die Brieftasche des jungen Mannes mit 200 Euro Bargeld. Ein weiterer entwendete sein Mobiltelefon und warf es zu Boden, sodass es beschädigt wurde.

Mit Springmesser an der Kehle bedroht

Danach wurde der 19-jährige Bursche noch mit einem Springmesser bedroht, das ihm die Unbekannten an die Kehle hielten. Als der Bursche dann aufgrund der starken Fixierung am Hals schwach wurde, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten. Die Polizei bitte um etwaige Hinweise zu diesem Vorfall. Einer der Täter habe einen Oberlippenbart und eine schwarze Kappe getragen.

Ähnlicher Raub vom Jänner unterdessen nun geklärt

Im Grazer Bezirk Gries konnte die Polizei einen Raub vom Jänner nun zumindest teilweise klären, denn zwei Tatverdächtige konnten ausgeforscht werden. Ein 37-jähriger Deutscher wurde damals von etwa zehn Unbekannten umzingelt und beraubt. Einer der Täter ging mit Faustschlägen auf das Opfer los. Danach versuchten sie noch das Fahrrad des Deutschen zu stehlen, was aber misslang, und flüchteten.

Zwei Haupttäter erst 13 und 14 Jahre alt

Auf die Jugendlichen gekommen ist die Polizei aufgrund umfangreicher Erhebungen. Ein 14-jähriger Russe und ein 13-jähriger Österreicher sollen maßgeblich an dem Vorfall beteiligt gewesen sein. Der 14-Jährige steht im Verdacht, das Opfer durch Faustschläge ins Gesicht verletzt zu haben, der 13-Jährige soll in der Zwischenzeit versucht haben, das Fahrrad des Opfers an sich zu nehmen. Die anderen Personen der Gruppe seien nur anwesend gewesen und hätten keine Tat verübt. Beide Tatverdächtigen sind geständig. Gegen den 14-Jährigen wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Graz erstattet.