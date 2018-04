Verkehrschaos in Graz nach Unfall auf A9

Ein Großeinsatz auf der Pyhrnautobahn (A9) nach einem Unfall beim Verteilerkreis Webling hat Donnerstagnachmittag für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Mehrere Fahrzeuge waren beteiligt, ein Lkw blockierte die Fahrbahn.

Zu dem Unfall kam es um kurz vor 16.00 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung Slowenien. Mehrere Anrufer meldeten laut Rotem Kreuz eine Massenkarambolage auf der Autobahn. Laut ASFINAG kippte ein Lkw um und blockierte die Fahrbahn. Nachkommende Fahrzeuge, darunter ein weiterer Lkw, konnten nicht rechtzeitig bremsen, Auffahrunfälle waren die Folge.

Mehrere Verletzte

Das Rote Kreuz war mit zwölf Fahrzeugen im Einsatz. Laut den Einsatzkräften wurden sechs Personen leicht verletzt ins Spital gebracht. Einige weitere Personen, die auch am Unfall beteiligt waren, wurden vor Ort medizinisch betreut, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden; auch ein Kriseninterventionsteam wurde alarmiert.

Rotes Kreuz

Zusätzlich zum Roten Kreuz waren einige Feuerwehren sowie die Berufsfeuerwehr Graz im Einsatz. Die Aufräumarbeiten nahmen einige Zeit in Anspruch. Der Lkw war mit Holzschnitzel beladen. Laut ASFINAG wurde das Fahrzeug mit einem Spezialkran an den Fahrbahnrand gezogen. Die Folge des Lkw-Unfalls waren massive Verkehrsbehinderungen in Graz.