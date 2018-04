Drei Meter abgestürzt: Landwirtin schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in Birkfeld im Bezirk Weiz ist am Donnerstag eine Landwirtin schwer verletzt worden: Die 58-Jährige war in einem Stall rund drei Meter in die Tiefe gestürzt.

Die Landwirtin war in dem Stall mit Stroharbeiten beschäftigt - aus noch unbekannter Ursache stürzte sie plötzlich rund drei Meter auf eine tiefer gelegene Etage ab und schlug dort auf dem Holzboden auf.

Ins LKH Graz geflogen

Die 58-Jährige erlitt mehrere Rippenbrüche, Prellungen und Blutergüsse; nach der Erstversorgung wurde die Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.