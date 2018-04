Verkehrsunfälle fordern vier Verletzte

Vier zum Teil Schwerverletzte haben Verkehrsunfälle am Donnerstag im Bezirk Weiz und in Graz gefordert. Laut Polizei hatten Unachtsamkeit und das Ignorieren einer Sperrlinie zu den Unfällen geführt.

Einen folgenschweren Unfall verursachte am Donnerstag eine 22 Jahre alte Pkw-Lenkerin in Flöcking im Bezirk Weiz: Die junge Frau geriet mit ihrem Wagen kurz nach einer Bahnübersetzung in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn - dabei prallte sie mit ihrem Wagen frontal gegen das Auto eines 60 Jahre alten Grazers.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Pkw-Lenker erlitt dabei einen Bruch des Brustbeins und musste mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht werden; die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen und musste laut Polizei nicht ärztlich versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Sperrlinie ignoriert

In Graz kam es am Donnerstag zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen: Eine 44-Jährige bog aus einer Seitengasse in die Plüddemanngasse ein und ignorierte dabei eine Sperrlinie - laut Polizei übersah die Lenkerin dabei einen Wagen, der ebenfalls stadtauswärts unterwegs war.

Dieses Fahrzeug wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte dort gegen einen entgegenkommenden Lkw. Die 44-Jährige musste mit leichten, die andere Autofahrerin mit schweren Verletzungen in das LKH Graz gebracht werden; der Lkw-Lenker blieb unverletzt.