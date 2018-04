Steirische Flugzeugindustrie hebt ab

In jedem dritten Flugzeug weltweit sind im Innenraum Komponenten aus der Steiermark verbaut. Auf der Luftfahrzuliefermesse AIX in Hamburg konnten steirische Firmen weitere Großaufträge an Land ziehen.

Bei der Luftfahrtzuliefermesse Airkraft Interior Expo (AIX) in Hamburg trifft sich das Who-is-Who der Luftfahrtbranche: Hier werden die neuesten Entwicklungen präsentiert, und es wird um Großaufträge mit den Branchenriesen gebuhlt.

Kooperation mit russischem Marktführer

Von Sitzplätzen über Lichtsysteme bis hin zu Halterungen und Stauschränken reicht die Palette an Produkten, die von der steirischen Firma AMES seit rund 16 Jahren in Peggau produziert werden. Das 50 Mann Unternehmen ist auf Flugzeugumbauten und Erneuerungen der Innenausstattung spezialisiert und gilt europaweit als einer der Leitbetriebe.

Auf der größten internationalen Messe für Flugzeuginnenausstattung in Hamburg konnte nun eine Kooperation mit dem russischen Marktführer Vemina Aviaprestige besiegelt werden, sagt AMES-Gründer Walter Starzacher: „Wir freuen uns, dass wir einen sehr wichtigen Vertrag unterzeichnet haben, und zwar mit dem größten russischen Innenausstatter, was uns auch die Möglichkeit gibt, in Zukunft einen neuen Markt, den russischen Markt, gemeinsam mit einem sehr großen und starken Partner zu bearbeiten.“

Sanktionen hinterfragen

Dort hat das steirische Unternehmen auch schon für die sibirische S7-Airline Komponenten gefertigt und zertifiziert. Mittelfristig erwartet AMES ein Umsatzplus von 25 Prozent im eurasischen Raum. In Zeiten von Sanktionen sei das auch ein starkes politisches Zeichen, betont Andreas Herz, Vizepräsident der steirischen Wirtschaftskammer.

„Russland ist ein wichtiger Partner für uns, das sagen wir auch immer wieder. Wir sagen auch immer wieder öffentlich, dass gerade, was Sanktionen betrifft, man auch vorsichtig sein und diese auch zurücknehmen müsse. Man sieht es bei der AMES auch, dass es tolle Kooperationen gibt zwischen verschiedenen Partnern in einem hochtechnologischen Bereich“, so Herz.

Millionenauftrag von Airbus

Auch für andere steirische Betriebe war die Flugzeugmesse in Hamburg ein Erfolg: Der obersteirische Flugzeugzulieferer Antemo etwa konnte einen Millionenauftrag von Airbus an Land ziehen und einen neuen Business-Tisch für VIP Jets präsentieren.

Auf der AIX vertreten war auch der Zulieferbetrieb M&H aus Ilz. Um leichte 3D-Druck-Komponenten erzeugen zu können, hat der Betrieb in die modernste 3D-Druckanlage Österreichs investiert. Auch Hugo Sampl aus Gußwerk ist seit Jahren im Luftfahrtgeschäft tätig und Zulieferer von Federn und Federkomponenten zahlreicher Big Player.

