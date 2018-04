Verkehrsunfall: Fahrzeug landete in Bach

Mit leichten Verletzungen hat am Freitag ein PKW-Lenker einen spektakulären Unfall im Bezirk Weiz überstanden. Das Fahrzeug des Oststeirers überschlug sich mehrmals und kam erst in einem Bach bei Sankt Ruprecht zum Stillstand.

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte ist laut Polizei unklar. Der 21 Jahre alte Lenker des Wagens kam am Freitag Vormittag auf der B64 bei Sankt Ruprecht im Bezirk Weiz von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und flog laut Feuerwehr entlang einer Baumreihe in den Weizbach. Dabei wurde die Beifahrertür aus dem Fahrzeug geschleudert. Sie blieb in einer Baumkrone hängen.

BFV Weiz

Nachkommende Autofahrer hatten den Unfall beobachtet und die Einsatzkräfte verständigt. Rund 30 Feuerwehrleute waren an der Rettungsaktion beteiligt. Da sich das Fahrzeug rasch mit Wasser füllte, mussten die Feuerwehrleute den Lenker so rasch als möglich befreien.

BFV Weiz

Der Mann konnte mit leichten Verletzungen ins LKH Weiz gebracht werden. Bei der ersten Einvernahme mit der Polizei gab der Unfalllenker an, er hätte Kreislaufprobleme gehabt und deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Oststeirer war nicht alkoholisiert, heißt es von der Polizei.

BFV Weiz

Erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der B64 waren Freitag Vormittag die Folge. Die Fahrbahn musste während des Einsatzes teilweise gesperrt werden.