Küchenbrand in Leoben: Eine Verletzte

Nach einem Brand in einer Wohnung in Leoben musste Freitagabend eine Frau mit Kreislaufproblemen ins Spital gebracht werden.

Der Brand war laut Polizei aus unbekannter Ursache in der Küche einer 57-jährigen Mieterin in der Nähe des Backofens ausgebrochen; in weiterer Folge fingen die umliegenden Möbelstücke ebenfalls Feuer. Die Frau bemerkte es aber erst später, da sie zusammen mit anderen im Garten war.

APA/FF Leoben-Stadt

Als die Feuerwehr eintraf, versorgte das Rote Kreuz die 57-Jährige sowie die anderen bereits. Eine Person wurde mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus gebracht, die anderen kamen mit dem Schrecken davon. Weder die genaue Brandursache noch die Schadenshöhe stehen schon fest.