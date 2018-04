Zwei Ladendiebinnen verhaftet

In Graz sind am Samstag zwei Ladendiebinnen beinahe auf frischer Tat erwischt worden. Bei ihrer Verhaftung hatten die beiden Frauen sogar noch viel zu große Schuhe mit Diebstahlsicherung an.

Die 30-Jährige und die 36-Jährige - beide stammen aus Kroatien - hatten in einem Einkaufszentrum Kleidung und Drogerieartikel gestohlen, wurden dabei aber beobachtet.

Schuhe mit Diebstahlsicherung an den Füßen

Der Filialleiter des Geschäfts folgte den beiden Frauen bis zu ihrem Auto, notierte sich das Kennzeichen und meldete es der Polizei. Als die Beamten dann das Auto stoppten, trugen die Frauen viel zu große Schuhe, an denen noch die Dienstahlsicherung befestigt war; zudem wurde die gesamte Beute im Wert von rund 600 Euro sichergestellt. Die beiden Frauen wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.