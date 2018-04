Passanten stellten flüchtende Einschleichdiebin

Zwei couragierte Passanten haben in Hitzendorf bei Graz eine flüchtende Einschleichdiebin verfolgt, eingeholt und geschnappt. Sie brachten die 47-Jährige zurück zum Tatort, wo sie dann festgenommen wurde.

Die Rumänin hatte sich am Samstag kurz vor 14.00 Uhr in das Haus einer 62-Jährigen geschlichen, als diese gerade den Mist hinausbrachte. Als das Opfer dann wenig später zurück ins Haus ging, lief die Täterin an ihr vorbei, sprang über einen Zaun und machte sich davon.

Hausbesitzerin schrie um Hilfe

Die Hausbesitzerin rannte der Diebin nach und schrie laut um Hilfe. Zwei Männer im Alter von 25 und 29 Jahren hörten das und nahmen die Verfolgung auf - sie stellten die Verdächtige, brachten sie zum Wohnhaus zurück und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die 47-jährige Rumänin wurde angezeigt, der gestohlene Schmuck seiner Eigentümerin zurückgegeben.