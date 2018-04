Gutachten zweifelt an Suizid eines Oststeirers

Der Selbstmord eines Oststeirers im Jahr 2014 wird von einem Privatgutachten in Zweifel gezogen. Laut Staatsanwaltschaft hatte sich der 63-Jährige mit einer Waffe selbst erschossen - ein ehemaliger Gerichtsmediziner schließt das aus.

Bekannt ist, dass der Oststeirer im September 2014 tot in seinem Haus gefunden worden war. Während die Staatsanwaltschaft von einem Suizid ausging, blieb aber unklar, wie die Waffe in das Haus des Pensionisten kam. Da man in der Sache damals nicht weiterkam, war das Verfahren abgebrochen worden, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, Hansjörg Bacher.

Verfahren wird fortgeführt

Jetzt wird das Verfahren aber fortgeführt, bestätigt Bacher einen Bericht der „Kleinen Zeitung“. Anlass ist das Privatgutachten eines ehemaligen Wiener Gerichtsmediziners: Dieses schließt offenbar einen Suizid mit ziemlicher Sicherheit aus. Kolportiert wurde, dass beim Toten keine Schmauchspuren gefunden worden seien, und dass er eine Behinderung an den Armen hatte und sich daher nicht selbst hätte erschießen können.

DNA am Abzug sichergestellt

Laut Bacher stimme es nicht, dass keine Schmauchspuren gefunden wurden - die Suche nach Schmauchspuren sei nämlich erst nach Aufkommen des Verdachts erfolgt, weshalb es sein kann, dass keine mehr nachweisbar waren. Eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit der Arme des Mannes bestand zwar, jedoch möglicherweise nicht in dem kolportierten Ausmaß. Er betonte, dass die DNA des Toten sowohl am Abzug als auch am Magazin der Waffe sichergestellt worden war.

Beweise werden nochmals untersucht

Die Staatsanwaltschaft geht daher nach wie vor von einem Selbstmord aus. Das vorgelegte Privatgutachten veranlasste die Behörden jedoch, nun selbst einen gerichtlich beeideten Sachverständigen aus dem Schusswesen zu beauftragen. Er soll binnen acht Wochen die vorliegenden Beweise untersuchen.

Die Waffe, mit der sich der 63-Jährige erschossen haben soll, gehört einem Arzt, der sich im Vorjahr vor Gericht verantworten musste - mehr dazu in Staatsanwaltschaft Graz beruft gegen Arzturteil (5.12.2017). Der Oststeirer war ein Nachbar des Arztes. Dieser gestand bei den bisherigen Vernehmungen, dass es sich um seine Waffe handelte, er will sie aber zuletzt 2008 gesehen haben.

