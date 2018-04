Sozialplan für Leiner-Mitarbeiter in Bruck

Für die Mitarbeiter der Leiner-Filiale in Bruck an der Mur gibt es einen Sozialplan. Der Standort wird mit 30. Juni geschlossen. Gewerkschaft, Arbeiterkammer und Leiner einigten sich auf zwei Varianten für die mehr als 50 Beschäftigten.

Die Mitarbeiter erhalten laut Gewerkschaft entweder ein Angebot, an einem anderen Leiner-Standort weiterzuarbeiten oder Leistungen aus dem Sozialplan. Norbert Schunko, Geschäftsführer der Gewerkschaft der Privatangestellten, spricht von konstruktiven Verhandlungen.

Finanzielle Unterstützung während Jobsuche

Für Personen, für die ein Pendeln aus privaten Gründen nicht möglich ist, soll es finanzielle Leistungen aus dem Sozialplan geben - diese sollen den Verlust des Arbeitsplatzes abmildern; auch während der Suche nach einem neuen Job sollen die Betroffenen wirtschaftlich unterstützt werden. „Wir sind zufrieden, dass in den Verhandlungen mit der Firma durchaus ein gewisses Entgegenkommen zu verspüren war. Immerhin sind auch viele langjährige Mitarbeiter betroffen“, so Schunko.

Die Möbelhandelsgruppe kika/Leiner/Lipo kündigte im März an, vier Filialen zu schließen, darunter auch das Leiner-Möbelhaus in Bruck - für die obersteirische Gemeinde sei das „ein Stich ins Herz“, wie es vom Bürgermeister damals hieß - mehr dazu in Leiner sperrt Brucker Filiale zu (20.3.2018).