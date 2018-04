Das Ausseerland in literarischer Hand

Im Ausseerland dreht sich in den kommenden drei Tagen alles um die Literatur. Das Wortfestival Literasee stellt zum einen Literatur aus der Region in den Mittelpunkt, zum anderen präsentieren sich auch Gastautoren wie Arno Geiger.

Das Wortfestival Literasee findet zum vierten Mal statt. Es knüpft an eine lange Geschichte der Region an, so Veranstaltungskoordinator Mario Habacher von der Wasnerin, dem Festivalzentrum: „Dass noch einmal bewusst gemacht wird, dass man eben neben dem Naturschauspiel, neben den Narzissen, die bei uns blühen, auch das sieht, was das Ausseerland groß gemacht hat und das waren eben die Literaten.“ Die Veranstalter rechnen mit gut 700 Literaturinteressierten.

Lesung am unterirdischen Salzsee

Man habe es sich zum Ziel gesetzt, die literarische Sommerfrische fortzuführen, so Habacher. Mit einer Lesung am unterirdischen Salzsee, bekannten deutschsprachigen Autoren sowie einer Erstlesung eines Textes des heurigen „Writer in Residence“-Programms bietet man ein hochkarätiges Programm: „Wir haben sieben Lesungen an drei Tagen verteilt. Den Auftakt macht der Heinrich Steinfest und dann am Abend ist gleich eines der Highlights, der Arno Geiger liest. Zum Abschluss macht der Gewinner vom ORF3-Literaturnachwuchsförderprogramm, Mario Schlembach, ein Niederösterreicher, mit seiner Mentorin die Schlusslesung.“

HERIBERT CORN

Als Mentorin konnte diesmal Bestsellerautorin Ela Angerer gewonnen werden. Sie wird das ­Nachwuchstalent coachen und Hilfestellungen geben. Mario Schlembach erhält die Chance, sich und seine Texte im Rahmen von Literasee zu präsentieren.

