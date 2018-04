Millioneninvestition in Ennstalstrecke

Das steirische Schienennetz wird von den ÖBB im Auftrag des Infrastrukturministeriums weiter ausgebaut. 436 Millionen Euro fließen heuer in den Neu- und Ausbau von Infrastruktur. Ein Schwerpunkt wird dabei im Ennstal gelegt.

Sperre der Ennstalstrecke: Von 23. April bis 27. April und von 10. September bis 29. September wird die gesamte Ennstalstrecke gesperrt. Für Fahrgäste wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Mit dem Spatenstich beim Bahnhof in Gröbming am Mittwoch beginnen die ÖBB eine ganze Reihe von Neu- und Ausbauten im Ennstal. Mit den Investitionen soll die Qualität für Bahnkunden weiter erhöht werden, heißt es von den ÖBB.

Drei Bahnhöfe werden barrierefrei

Auf dem Ausbauprogramm steht nicht nur Gröbming, sondern auch die Bahnhöfe Öblarn und Stein an der Enns. Diese drei Bahnhöfe werden barrierefrei gemacht. Das Herzstück sind jeweils 160 Meter lange Rand- und Mittelbahnsteige, die so gebaut sind, dass Fahrgäste nahezu höhengleich in die modernen Nahverkehrszüge ein- und aussteigen können. Parallel dazu werden die Beleuchtungen, Wartemöglichkeiten und weitere Serviceeinrichtungen neu gestaltet. Allein für diese drei Bahnhöfe werden knapp zwölf Millionen Euro aufgebracht.

Die Ennsbrücke in Haus ist ein weiteres zentrales Projekt des Gesamtbauvorhabens. Dabei wird die 54 Meter lange bestehende Brücke abgetragen und durch eine moderne geschweißte Stahlkonstruktion ersetzt.

ÖBB/Hofer

Der Austausch der Brücke erfolgt im Herbst des heurigen Jahres. Um die Bauarbeiten zügig umsetzen zu können, sind auch Totalsperren der Ennstalstrecke notwendig und zwar im April und im September. Für die Fahrgäste wird an den betroffenen Tagen ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Link: