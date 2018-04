Kleinkind versehentlich in Auto eingesperrt

Ein Kleinkind ist Mittwochmittag bei Gleisdorf versehentlich in einem Auto eingesperrt worden. Weil das Auto in der prallen Sonne stand, alarmierte die Mutter sofort die Einsatzkräfte. Das Kind ist wohlauf.

Die Frau parkte ihr Auto in einer Einfahrt in Laßnitzthal in der Gemeinde Gleisdorf. Sie stieg aus, die Tür fiel zu und das Auto versperrte sich von selbst. Da sich der Schlüssel im Auto befand, konnte sie das Fahrzeug nicht mehr öffnen.

Feuerwehr holte Kind aus Auto

Das Kind der Frau saß am Rücksitz. Da der Wagen in der Sonne stand, heizte sich das Innere schnell auf. Die Frau zögerte keine Sekunde und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr öffnete die Seitenscheibe und konnte das Kind unverletzt aus dem Auto holen. Die Frau habe sich vorbildlich verhalten, sagt Philipp Reich vom Roten Kreuz Steiermark: „Es kann sich dieses Fahrzeug innerhalb von kürzester Zeit auf über 50 Grad aufheizen, auch bei diesen Temperaturen, bei dieser Sonneneinstrahlung. Und sie hat sofort den Notruf abgesetzt und hat die Rettungskräfte alarmiert, damit das Auto fachgerecht geöffnet wurde.“

Scheibe nicht selbst einschlagen

Bei Temperaturen um die 50 Grad kann es für Kinder oder Tiere im Auto sehr schnell kritisch werden, so Reich: „Das beginnt mit Schwitzen, Trockenheit, Übelkeit, Schwindel, bis hin zur Bewusstlosigkeit. Das wird lebensbedrohlich und da muss man so rasch wie möglich handeln.“ Allerdings warnt Philipp Reich davor, selbst Hand anzulegen: „Nicht selbst die Scheibe einschlagen. Die Verletzungsgefahr für einen selber, das Kind oder das Tier drinnen ist da enorm hoch. Sofort reagieren, den Notruf absetzen, damit innerhalb von kürzester Zeit Fachpersonal vor Ort ist.“