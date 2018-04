Viele Brände - keine Verletzten

Die Feuerwehren haben in den vergangene Stunden einiges zu tun gehabt. In Petersdorf II kam es zu einem Küchenbrand, in Bruck brannte eine Müllinsel neben einem Schulgebäude, und in Vorau brach ein Feuer in einer Tischlerei aus.

Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr brach in einem Sägespänesilo einer Tischlerei in Vorau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ein Feuer aus.

Werksleiter reagierte schnell

Der Werksleiter bemerkte das Feuer und verständigte umgehend die Feuerwehr, die eine Ausweitung des Brandes verhindern konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Vorau war mit 30 Kräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Auch das Rote Kreuz Vorau und ein Notarzt waren vor Ort.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt.

Küchenbrand in Petersdorf II

Ebenfalls am Freitagnachmittag brach in der Küche eines Wohnhauses in Petersdorf II im Bezirk Graz-Umgebung ein Feuer aus. Ein Angestellter des Hofes bemerkte die Rauchentwicklung und verständigte die Besitzerin des Wohnhauses.

Bettlägrige Frau gerettet

Im an die Küche angrenzenden Schlafzimmer befand sich die bettlägerige Mutter der Besitzerin. Der Angestellte und die Besitzerin konnten die bettlägerige Frau noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Haus bringen. Verletzt wurde niemand, in der Küche entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Für die am Hof untergebrachten Tiere bestand keine Gefahr.

Ursache unklar

Die Freiwilligen Feuerwehren Petersdorf II, St. Marein bei Graz und Krumegg waren mit 33 Kräften vor Ort im Einsatz und konnten das Feuer schließlich löschen. Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch nicht geklärt.

Roland Theny

Brand einer Müllinsel bei Volksschule Bruck

Aus derzeit noch unbekannter Ursache brach Samstagfrüh gegen 2:30 Uhr bei einer Müllinsel auf dem Gelände einer Volksschule in Bruck im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ein Brand aus.

Fenster zerstört

Die Müllinsel befindet sich unmittelbar neben der Fassade des Schulgebäudes, an der durch den Brand Schäden in unbekanntem Ausmaß versursacht wurden. Bei dem Feuer wurden auch einige Fenster zerstört und es drang Rauch in die Schule. Die Feuerwehr war mit 25 Kräften vor Ort im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Höhe des Schadens sowie die Brandursache sind noch unbekannt.