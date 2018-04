Brände in Kapfenberg vermutlich gelegt

Zwei Brände, die vermutlich gelegt worden sind, haben die Feuerwehr in der Nacht auf Sontag in Kapfenberg gefordert. In einer ehemaligen Asylunterkunft brach der erste Brand aus, der zweite im Bereich eines Einkaufzentrums.

Zuerst wurde die Feuerwehr zu dem Brand in der ehemaligen Asylunterkunft gerufen. Aus unbekannter Ursache war in dem eigentlich leerstehenden Haus ein Feuer ausgebrochen.

FF Kapfenberg - Diemlach

Zehn Personen im Gebäude

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich laut Polizei aber zehn Personen, vermutlich Rumänen, in dem Gebäude, die das Quartier als Schlafplatz nutzten. Die Feuerwehr war mit sechs Atemschutztrupps im Einsatz. Verletzte gab es keine.

Polizei vermutet Brandstiftung

Danach wurde die Kapfenberger Feuerwehr zu einem Einkaufszentrum gerufen. In dessen nNähe brannte ein Müllcontainer. Die Polizei vermutet in beiden Fällen Brandstiftung.