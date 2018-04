Mann starb bei Motorradunfall in Gratwein

Am Sonntag ist ein 68-jähriger Motorradfahrer auf der L334 in Gratwein im Bezirk Graz-Umgebung tödlich verunglückt. Der Mann fuhr aus noch unbekanter Ursache in einen Maschendrahtzaun.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 10:00 Uhr auf der L334. Der 68-jährige Mann war in südliche Richtung unterwegs. Bei einer Hauseinfahrt in Gratwein-Straßengel fuhr der Mann aus unbekannter Ursache in einen Maschendrahtzaun. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt tödliche Verletzungen.