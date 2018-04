Radfahrer kollidierte mit Reh - schwer verletzt

Weil er ungebremst mit einem Reh kollidiert ist, hat sich ein 25-jähriger Mountainbiker in Wagenbach an der Lafnitz schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann musste vom Rettungshubschrauber ins Spital gebracht werden.

Sonntag kurz vor Mittag fuhr der 25-Jährige in Begleitung in Begleitung seines Vaters mit seinem Mountainbike auf der Gemeindestraße in Wagendorf bei Lafnitz im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in Fahrtrichtung Loipersdorf.

Reh sprang auf die Fahrbahn

Plötzlich und völlig unerwartet sprang am Beginn eines Waldstückes ein Reh von rechts auf die Fahrbahn und wollte diese überqueren. Der 25 Jährige kollidierte ungebremst mit dem Tier und stürzte kopfüber auf den Asphalt.

Schädel-Hirn-Trauma

Sein Vater, der hinter ihm fuhr, verständigte sofort die Rettung. Auch der Rettungshubschrauber wurde angefordert, der den 25-Jährigen ins LKH Graz flog. Der Mountainbiker erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und Abschürfungen am ganzen Körper. Das Reh überlebte den Unfall nicht.