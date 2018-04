Zwei Verletzte bei Fahrradunfällen

Bei zwei Unfällen sind am Wochenende zwei Radfahrer schwer verletzt worden. In Feistritzberg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde ein 70-Jähriger von einem Auto erfasst, in Ilztal im Bezirk Weiz stürzte ein 60-Jähriger in den Straßengraben.

Bei dem Unfall in der Obersteiermark war der 70-Jährige auf der Hohenwangstraße von Langenwang kommend in Richtung Krieglach unterwegs.

Von Pkw erfasst

Eine 56 Jahre alte Autolenkerin dürfte laut Polizei den von links kommenden Radfahrer beim Abbiegen übersehen haben - der 70-Jährige wurde von dem Pkw erfasst und zu Boden gestoßen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung ins Spital gebracht.

In Straßengraben gestürzt

Bei dem Unfall in Ilztal war der 60-Jährige mit seinem Fahrrad auf einer abschüssigen Gemeindestraße in Richtung Großpesendorf unterwegs, als er rechts von der Fahrbahn abkam und in einen Straßengraben stürzte.

Als Ersthelfer den Oststeirer fanden, lag dieser regungslos im Straßengraben und war nicht ansprechbar. Der 60-Jährige erlitt bei dem Sturz trotz Helms schwere Kopfverletzungen; er wurde ins LKH Weiz eingeliefert.