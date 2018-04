Zwei Verletzte bei Garagenbrand

Beim Brand einer Garage sind am Sonntag in Tieschen in der Südoststeiermark zwei Personen verletzt worden. Die 67-jährige Besitzerin der Garage wollte das Feuer gemeinsam mit ihrem Sohn löschen, was aber misslang.

Die 67-jährige Wienerin hatte das Feuer in der Garage ihres Wochenendhauses bemerkt und versuchte daraufhin, gemeinsam mit ihrem 37 Jahre alten Sohn die Flammen mit mehreren Kübeln Wasser einzudämmen - das gelang aber nicht. Knapp 40 Feuerwehrkräfte standen daraufhin im Einsatz: Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern.

Brandursache noch unklar

Bei dem Löschversuchen wurden die Hausbesitzerin und ihr Sohn verletzt: Die Frau erlitt Brandverletzungen, der Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Die Garage und ein Motorrad wurden zerstört, die Fassade des Wohnhauses wurde ebenso wie ein im Hof parkender Pkw sowie ein Kleinbus beschädigt. Die Brandursache wird erst ermittelt.