Sportwagen kam von Fahrbahn ab: Drei Verletzte

Zu einem Unfall mit einem schwer und zwei leicht Verletzten ist es am Sonntag in Kogelberg im Bezirk Leibnitz gekommen: Ein Sportwagen geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit zwei entgegenkommenden Pkws zusammen.

Gegen 17.20 Uhr war ein 46-jähriger Lenker aus Leibnitz mit seinem 26-jährigen Beifahrer in einem Sportwagen mit Probefahrtkennzeichen auf der B 74 in Richtung Kaindorf an der Sulm unterwegs, als der Wagen plötzlich ins Schleudern geriet.

In der langgezogenen Rechtskurve steuerte das Auto auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der X-Bow mit zwei entgegenkommenden Pkws - gelenkt von einem 20-jährigen Deutschlandsberger und einer 45-jährigen Südoststeirerin.

46-Jähriger schwer verletzt

Bei dem Unfall wurde der Lenker des Sportwagens schwer verletzt; nach der Erstversorgung brachte man ihn ins LKH Graz. Sein 26-jähriger Beifahrer und die Lenkerin aus der Südoststeiermark wurden leicht verletzt und nach der Erstversorgung ambulant im LKH Wagna behandelt. Der 20-Jährige blieb unverletzt.

Alkotests, die mit den drei Lenkern durchgeführt wurden, verliefen negativ. Zwischen 17.30 Uhr und 18.55 Uhr war die B 74 für den gesamten Verkehr gesperrt.