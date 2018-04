Voestalpine: Spatenstich für neues Edelstahlwerk

In Kapfenberg erfolgt am Dienstag der Spatenstich für das neue Stahlwerk der voestalpine: In das weltweit modernste Edelstahlwerk sollen in den nächsten drei Jahren bis zu 350 Millionen Euro investiert werden.

Das neue Edelstahlwerk wird das erste neu errichtete in Europa seit 40 Jahren sein, in die Neuerrichtung sollen bis 2021 rund 350 Millionen Euro fließen. Das zum Teil schon über 100 Jahre alte bestehende Werk in Kapfenberg wird dadurch komplett ersetzt. In den alten Hallen soll künftig die gesamte Schrottwirtschaft durchgeführt werden - mehr dazu in Voest baut in Kapfenberg neues Edelstahlwerk (27.9.2017)

ORF.at/Dominique Hammer

„Investition in modernste Technik“

Mit den bestehenden Anlagen sei man an die Grenzen der technischen Möglichkeiten gestoßen - jetzt werde in modernste Technologien investiert, um neue Maßstäbe als führender Hightech-Anbieter zu setzen. Mit Fertigstellung des neuen Edelstahlwerks wird eine Jahreskapazität von 205.000 Tonnen geplant, wobei die Qualität der Produkte eine entscheidende Rolle spielen soll.

Obwohl das geplante Edelstahlwerk hochdigitalisiert sein wird, müssen die derzeit rund 3.000 Beschäftigten in Kapfenberg Unternehmensangaben zufolge nicht um ihre Jobs zittern: Vielmehr sollen diese hochqualifizierten Arbeitsplätze durch das neue Werk abgesichert werden.

