„Girls’ Day“: Girls „stärker denn je“

Jedes Jahr können Mädchen in der Steiermark Technik- und Industrieluft schnuppern. Beim sogenannten „Girls’ Day“ sollen sie für eher männerdominierte Branchen begeistert werden. Heuer ist es am Donnerstag soweit.

Immerhin schon 17 Prozent der Lehrlinge in der Industrie sind Mädchen, und die Metalltechnikerin ist immerhin schon auf Platz vier der Lehrberufe bei Frauen. Dennoch gibt es immer noch Branchen, die von Männern dominiert sind.

Mädchen und Frauen sollen sich entscheiden können

Allerdings haben auch die Betriebe selbst längst erkannt, dass sie auch Technikerinnen brauchen. „Wir wollen, dass die Frauen sich eigenständig entscheiden können und auch gut verdienen. Das, was die Mädchen und Frauen dann machen müssen, ist sich für einen technischen Beruf zu entscheiden“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) bei der Präsentation des „Girls’ Day“ 2018.

Man wolle daher weiter auf die Partnerschaft zwischen Eltern und Schulen setzen, ergänzt Bildungslandesrätin Ursula Lackner (SPÖ), damit Mädchen wie Burschen die beste Berufsentscheidung treffen und einen Beruf erlernen und ausüben, den sie gerne machen.

Der „Girls’ Day“ 2018 findet am 26. April statt. In der Steiermark nehmen 650 Mädchen und 136 Betriebe teil.

Breit gefächtertes Angebot

650 Mädchen aus 79 Schulen werden in 136 steirischen Technik-Unternehmen schnuppern und am „Girls’ Day“ teilnehmen - das sei eine perfekte Gelegenheit für Mädchen, ihre technischen Talente zu erkennen, so Lackner. Die Mädchen konnten sich im Vorfeld für 136 Unternehmen - ob Holzindustrie, Brauerei oder Metalletchnik - quer durch die Steiermark für den „Girls’ Day“ anmelden.

Link: