Kinderärzte sollen Ambulanz entlasten

Fast jedes Wochenende verzeichnet man an der Ambulanz der Grazer Kinderklinik einen Ansturm kleiner Patienten - nicht alle sind wirkliche Notfälle. Die Verantwortlichen schlagen nun ein System zur Entlastung der Ambulanz vor.

Mehr als 30.000 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre werden pro Jahr in der Notfallambulanz der Grazer Kinderklinik behandelt.

Jeden Tag werden in der Notfallambulanz der Kinderklinik am LKH Graz etwa 80 Patienten betreut, im Winter seien es oft bis zu 140, heißt es von Klinikvorstand Ernst Ebner; besonders viele seien es auch an den Wochenenden und Feiertagen. Zudem habe das neue Arbeitszeitgesetz für Ärzte zu einem Personalmangel geführt. Die Ambulanz sei daher oft völlig überfüllt, weshalb die Verantwortlichen nun an die niedergelassenen Kinderärzte appellieren.

Niedergelassene Kinderärzte in den Klinikräumen

Am Wiener AKH beispielsweise ordinieren niedergelassene Ärzte außerhalb der Ordinationszeiten in den Klinikräumen, wo sie auch die Infrastruktur nützen. Die Patienten haben also nur eine zentrale Anlaufstelle, kranke Kinder und wirkliche Notfälle können aber dennoch getrennt werden - das wiederum bringt Entlastung für die Ambulanz, wie die Erfahrung in Wien zeigt.

Auch in Graz könne man sich so ein System vorstellen, sagt Klinikvorstand Ernst Ebner: Er schlägt vor, dass - ähnlich wie am Wiener AKH - Patienten am Wochenende und am Abend nicht nur in die Ambulanz, sondern auch zu niedergelassenen Ärzten auf die Klinik kommen können. Für die Patienten würden damit unterschiedliche Wege offenstehen, erklärt Ebner: Die echten Notfälle könnten auf der Klinik behandelt werden, und für Nicht-Notfallpatienten stünden niedergelassene Kinderfachärzte zur Verfügung.

Auch Gesundheitsfonds unterstützt Vorschlag

Vom Gesundheitsfonds Steiermark, wo der Vorschlag der Kinderklinik liegt, heißt es, man sehe das genau so - bisher hätten die Kinderärzte aber kein Interesse gezeigt, in den Räumen der Klinik zu arbeiten, so der Geschäftsführer Michael Koren. Weitere Gespräche seien aber jedenfalls geplant.