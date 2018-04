„Edel-Metall“ inmitten der Weinberge

152 Oldtimer stehen bis Samstag am Start der bereits 18. Südsteiermark Classic. Dabei haben chromblitzende Schmuckstücke der Automobilgeschichte - Fahrzeuge aus über hundert Jahren - ihren großen Auftritt.

Es sind absolute Raritäten der Automobilgeschichte, die in dieser Woche in der Süd- und Oststeiermark unterwegs sind, und von vielen Teilnehmern wird die Südsteiermark Classic als die schönste Rallye für Oldtimer bezeichnet - kein Wunder also, dass keine andere Veranstaltung in Österreich so viele Teilnehmer mit Fahrzeugen, die vor dem Jahr 1950 gebaut wurden, hat.

Doch nach der langen Winterpause muss bei vielen Fahrzeugen noch hier und dort geschraubt, neue Teile eingesetzt, überprüft, nach dem Rechten gesehen werden.

Genau unter die Lupe genommen

„Man nimmt den Wagen zuerst einmal von den Holzpflöcken herunter und versucht einmal zu kontrollieren, ob es noch einen Strom in der Batterie gibt. Wenn keiner drinnen ist, muss die Batterie ausgebaut werden, was bei einem alten Auto nicht immer ganz einfach ist“, erklärt etwa Hans Schenk, dessen Mercedes SSK aus dem Jahr 1929 an den Start geht: „Wenn die neue Batterie drinnen ist, gibt es einen ersten Probestart. Das alles dauert schon einen halben Tag.“

Auf den Spuren des „Edel-Metalls“ ORF-Steiermark-Redakteur Reinhart Grundner hat sich das „Edel-Metall“ näher angesehen.

Bei der Südsteiermark Classic steht nicht unmittelbar das Rennen im Vordergrund - vielmehr zeigt sich, dass das Fahren mit alten Autos über verträumte Straßen in wunderschönen Landschaften und nicht zuletzt das Genießen der steirischen Kulinarik ein harmonisches Kultur-Ganzes bilden können.

Abenteuer Technik

Dass Oldtimerveranstaltungen nicht nur bei Fahrern, sondern auch bei den Zuschauern so beliebt sind, liegt vielleicht auch daran, dass die älteren Semester bei solchen Veranstaltungen vielen Autos ihrer Jugend begegnen - also quasi sich selbst in einem technischen Zeitspiegel wiederfinden -, und für die Jungen ist es einfach Technikabenteuer pur.

Krönender Abschluss: Der Welsch-Grand-Prix

Bis Samstag sind die rollenden Juwele der Automobilgeschichte wieder in der Süd- und Oststeiermark unterwegs. Start und Ziel ist traditionell Gamlitz, wobei die Route an den zwei Tagen durch die Oststeiermark und durch das südsteirische Weinland führt. Vor allem der Samstag kann als ultimativer Reiseführer durch die südsteirischen Weinberge bezeichnet werden. Den krönenden Abschluss bildet schließlich der Welsch-Grand-Prix im Zentrum von Gamlitz.

