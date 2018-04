Aus für Nationalbank-Standort Graz mit 30. April

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) schließt Ende April ihre Zweiganstalt in Graz. Auch die Filiale in Linz wird geschlossen. Damit bleiben nur noch die Kassen in Wien und in Innsbruck („OeNB-West“) geöffnet.

Durch den stark rückläufigen Schilling-Euro-Tausch sei ein Kassenbetrieb nicht mehr nötig, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Die OeNB-Tochter Geldservice Austria sei in Graz und Linz aber weiter präsent.

Abwicklung bis Ende Juni

Der letzte Öffnungstag der Kassen der OeNB in Graz und Linz wird der 30. April 2018 sein, hieß es in einer Aussendung. Dass diese Filialen 2018 zusperren, war schon vor einigen Jahren angekündigt worden - mehr dazu in OeNB: Grazer Standort schließt bis 2018. Die Zweiganstalten schließen nach Abschluss aller offenen Arbeiten und der Übertragung aller restlichen Aufgaben und Funktionen ihre Pforten am 30. Juni 2018.

Tochter übernimmt Bargeldversorgung

Die Bargeldversorgung der Wirtschaft und der Bevölkerung bleibt von diesen Schließungen unberührt. Die Tochtergesellschaft Geldservice Austria (GSA) sei in der steirischen als auch der oberösterreichischen Landeshauptstadt präsent und werde wie gewohnt diese Funktion übernehmen. Der lokale Bedarf an Schulungen für Bargeld-Experten wie auch Fach- und Informationsveranstaltungen werden von Wien und Innsbruck aus organisiert, aber regional abhalten.

Euro-Info-Tour bleibt

Bis auf Weiteres werde die Nationalbank auch wie gewohnt einmal im Jahr mit der Euro-Info-Tour inklusive dem Schilling-Euro-Tausch in die Bundesländer kommen. Ganzjährig stehe der Bevölkerung der Wertbrief zwecks Umtausch zur Verfügung.

