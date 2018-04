Designmonat ganz im Zeichen der Toleranz

Ab dem 5. Mai steht Graz wieder ganz im Zeichen des Designs, und das schon zum zehnten Mal: Zum Jubiläum setzt der Designmonat auf einen Mix aus Bewährtem und Neuem, und das zum Thema Toleranz.

Gutes Design überschreitet Grenzen und braucht Toleranz, um sich in der Welt im besten Fall unentbehrlich zu machen - deshalb heftete man sich beim Designmonat heuer das Thema Toleranz buchstäblich auf die Fahnen, so Creative-Industries-Styria-Geschäftsführer Eberhard Schrempf, sichtbar schon im Grafikdesign.

Designmonat Graz

„Was es mit diesem Grafikdesign auf sich hat heuer - das sind Symbole in Flaggen dieser Welt. Das ist vielleicht jetzt unsere ‚Republik of Design‘, die wir hier in diesem einen Monat ausrufen“, so Schrempf.

121 Programmpunkte - 107 Partner

Dieser „Republik“ gehören 107 nationale wie internationale Partner an, die 121 Programmpunkte zu bieten haben - etwa zwei große Ausstellungen im Graz-Museum bzw. im Hof des Joanneumviertels, eine Wanderausstellung mit Postern sowie ein Schülerprojekt.

Das Thema Tolleranz müsse in Graz auch zwischenmenschlich groß geschrieben werden, sagt Kulturstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP): „In einer Stadt, in der Menschen aus über 150 Nationen wohnen, die mindestens 150 Sprachen sprechen, das ist eine große Herausforderung, da brauchen wir tolerante Menschen.“

Steirisches Design im internationalen Schaufenster

Im Rahmen des Designmonats wird Design auch in 34 Grazer Geschäften angeboten, es gibt spezielle Stadtführungen, und es gibt heuer auch eine eigenen App. Man blickt zudem über den städtischen Tellerrand hinaus und geht wie im Vorjahr schon auch heuer wieder in die Regionen - diesmal gibt es Design aus der Region rund um Pöllau-Hartberg.

Steirisches Design im internationalen Schaufenster stärke auch die Wirtschaft, so Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP): „Mittlerweile haben wir über 15.000 Mitarbeiter in der Kreativwirtschaft in 4.350 Unternehmen, die insgesamt allein in der Steiermark einen Umsatz von 1,6 Mrd. Euro machen - man sieht also, es ist zu einem Wirtschaftsfaktor geworden.“ Eine positive Zwischenbilanz zum zehnjährigen Jubiläum des Designmonats, der am Abend des 4. Mai offiziell eröffnet wird und der laut Veranstaltern mindestens 60.000 Besucher anlocken soll.

