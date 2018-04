Startschuss für steirische Leseoffensive

Am Freitag ist der Startschuss für die Leseoffensive des Landes Steiermark gefallen. Kinder sollen motiviert werden, wieder öfter zu einem Buch zu greifen. Ein Projekt im Rahmen der Leseoffensive ist der Vorlesetag am 9. Juni.

Lesen erweitert den Horizont und beflügelt die Phantasie - deshalb startet das Land Steiermark bereits zum dritten Mal eine Leseoffensive.

Vorlesetag am 9. Juni

Neben zahlreichen Aktionen wurde der 9. Juni zum steiermarkweiten Vorlesetag ernannt, mit mehr als 60 Schauplätzen und Partnern im ganzen Land, erklärt Projektleiterin Verena Gangl: „Vom Tierpark bis hin zum Vorlesen im Schwimmbad, im Park, am Hauptplatz der Gemeinde, in der Bibliothek. Zu hören sind Tiergeschichten, Detektivgeschichten, Abenteuergeschichten, Märchen, Sagen, da wartet ganz viel auf die steirischen Familien.“

Fotolia/Gina Sanders

Lesen für die Persönlichkeit

Lesen macht nicht nur Spaß, sondern schärft und stärkt auch den Verstand, ist auch Bildungslandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) überzeugt: „Wer lesen kann, der kann schreiben, der kann rechnen und der ist bestens ausgestattet in Grundkompetenzen für alles, was das Leben an Chancen, Herausforderungen mit sich bringt." Lesen habe auch viel mit Beziehung und Emotion zu tun, so Gangl: „Die wir zu unseren Familien, zu denen, die uns vorlesen, aufbauen. Lesen ist auch für die Persönlichkeitsentwicklung ganz wichtig, nicht nur für Bildung und Karriere.“

