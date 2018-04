Kostenlose Sicherheitstrainings für E-Bike-Fahrer

Für Fahrer von E-Bikes werden ab sofort kostenlose Sicherheitstrainings angeboten. Verkehrsexperten sehen aufgrund steigender Unfallzahlen großen Bedarf an Trainingsangeboten.

Jedes dritte verkaufte Fahrrad ist mittlerweile ein E-Bike, ein Ende des Booms ist derzeit nicht in Sicht - mehr dazu in Beliebte E-Bikes sorgen für steigende Unfallzahlen (25.8.2017). Damit verbunden sind steigende Unfallzahlen. Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit verunfallen pro Jahr österreichweit 3.700 Personen so schwer, dass sie im Spital behandelt werden müssen; in der Steiermark waren es laut ARBÖ rund 500 Personen.

Sicherheitstage am E-Bike: Die Naturfreunde bieten in Zusammenarbeit mit dem ARBÖ kostenlose Fahrsicherheitstrainings am E-Bike an. Ziel ist es, auf die Risken aufmerksam zu machen.

Gefahren oft unterschätzt

Im Gegensatz zu Auto oder Motorrad darf jeder ein E-Bike fahren - ohne Genehmigung oder Einschulung. Mit einem E-Bike erreicht man Geschwindigkeiten von bis zu 25 Kilometer pro Stunde. Der Bremsweg ist doppelt so lang wie bei klassischen Fahrrädern. Die Gefahren und Risiken werden oft unterschätzt, sagt der steirische ARBÖ-Präsident Klaus Eichberger: „Dass sie einfach die Geschwindigkeit unterschätzen. Es gibt andere Bremswege einzuhalten aufgrund der Geschwindigkeit, es gibt ein anderes Kurvenverhalten, es gibt ein anderes Start-Moment im Vergleich zum herkömmlichen Rad und das sind Risiken, die letztendlich bei jenen Personen, die nicht so geübt sind, hier zu einer Häufung von Unfällen führen.“

Fotolia/mmphoto

Neben geführten Mountainbike-Touren mit E-Bikes bieten die Naturfreunde im Juni noch zwei Fahrsicherheitstrainings in Zeltweg (16. Juni) und Neuberg an der Mürz (30. Juni) an.

Handlungsbedarf bei Schulungsangebot

Der ARBÖ-Präsident hält wenig von Ge- oder Verboten und appelliert an die Eigenverantwortung der Sportler. So sieht es auch Jürgen Dumpelnik, Vorsitzender der Naturfreunde Steiermark. Er sieht derzeit zu wenig Angebot an Schulungen für E-Bike-Fahrer und dringenden Handlungsbedarf: „Wir sind froh, dass das E-Bike Menschen den Zugang zur Natur ermöglicht, die das sonst nicht könnten. Es ist unsere Kernkompetenz, unsere DNA, Menschen Erlebnisse in der Natur zu ermöglichen und vor diesem Hintergrund möchten wir auch einen konstruktiven Beitrag leisten, dass Menschen mit dem neuen Sportgerät E-Bike entsprechend umgehen können, und dass es Spaß macht, ohne in einem Unglück zu enden.“

