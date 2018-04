Unfall mit Polizeiauto auf Weg zu Einsatz

Auf der Fahrt zu einem Einsatz ist eine Polizeistreife am Freitag in Graz in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Das Polizeiauto stieß an einer Kreuzung mit einem Mopedlenker zusammen. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Die Polizeistreife fuhr gegen 9.00 Uhr auf der Schönaugasse, nachdem sie zu einem Einbruch alarmiert worden war. Als die Beamten die Kreuzung zum Schönaugürtel queren wollten, mussten sie wegen Rotlichts hinter einem Fahrzeug anhalten.

Zusammenstoß mit Mopedfahrer

Zeitgleich fuhr laut Polizei ein Lkw mit Planenaufbau am zweiten Fahrstreifen des Schönaugürtels. Als sich der Lenker des Polizeifahrzeugs vortastete, kam es zum Zusammenstoß mit dem Moped. Der 55 Jahre alte Lenker wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls und den Lenker des Lkw, sich beim Stadtpolizeikommando unter 059133/65/4110 zu melden.