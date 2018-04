JUFA-Prestigehotel in Hamburg offiziell eröffnet

Die norddeutsche Metropole Hamburg hat ab sofort ein steirisches Hotel: Die JUFA-Gruppe hat ihr bislang größtes und schon während der Bauphase viel beachtetes Projekt verwirklicht und nun offiziell eröffnet.

Die Hamburger Hafen-City ist das aktuell größte Stadtentwicklungsprojekt Europas: In den nächsten Jahren wird der Stadtteil um 45.000 Menschen wachsen. Mittendrin - direkt an der Elbe - liegt das neue, aber noch nicht ganz fertige JUFA-Hotel, so Direktor Sebastian Lange: „Im Haus sind wir soweit fertig, außen gibt es noch Arbeiten an den Außenanlagen. auch das Störtebecker-Kletterschiff lässt noch etwas auf sich warten.“ Die ersten Gäste, die ab Dienstag einchecken, sind informiert, dass noch nicht alles perfekt ist.

„Familienfreundlichstes Stadthotel Deutschlands“

Das Familienhotel bietet dann riesige In- und Outdoor-Spielflächen, moderne Zimmer mit viel Platz auch für größere Familien - und das zu leistbaren Tarifen. Das JUFA Hamburg Hafen-City sieht sich selbst als das „familienfreundlichste Stadthotel Deutschlands“.

Hamburg-Tourismus-Geschäftsführer Michael Otremba freut sich über den Zuwachs aus der Steiermark: "Es sind besondere Betten, die dazukommen, in einem ganz besonderen Haus an einem besonderen Standort. JUFA hat ein sehr besonderes Konzept durch diese Familienfreundlichkeit und die konsequente Umsetzung dieser Idee. Dazu kommt, dass der Tourismus in Hamburg am Boomen und am Wachsen ist - wir können jedes Jahr steigende Gästezahlen verzeichnen. Hamburg ist eine Stadt, die im Aufbruch ist - nicht zuletzt durch die Elbphilharmonie -, und davon wird auch dieses Haus stark profitieren.

Auch steirische Wirtschaft profitierte

Die Hotelkette vergisst aber auch im Ausland nicht auf ihre Wurzeln: So kommt alles, was aus Holz ist, aus der Steiermark, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ): „Was mich ganz besonders freut, ist, dass hier in Hamburg 4,5 Millionen Euro von steirischen Firmen verbaut wurden“ - mehr dazu in JUFA eröffnet 2018 Prestige-Projekt in Hamburg (30.12.2017).

Schon enormes Gästeinteresse

Mit 220 Zimmern ist es das bislang größte JUFA-Haus, das bereits auf enormes Gäste-Interesse stößt, so JUFA-Vorstand Gerhard Wendl: „Das macht uns schon sehr stolz. Wir haben rund 80 Prozent Auslastung hier im Mai und Juni, und das spricht natürlich für unser Konzept. Auch viele steirische Gäste machen sich auf den Weg in die Hansestadt.“

Schon in zwei Wochen, wenn mit einem großen Vier-Tage-Fest der 829. Geburtstag des Hafens gefeiert wird, wird das steirische Hotel in Hamburg erstmals ausgebucht sein.

